Adversário do Ceará, Avaí registra uma vitória como mandante nas últimas quatro partidas

Adversário do Ceará na 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí terá a oportunidade de encerrar a sequência sem vitórias como mandante. Nos últimos quatro jogos em casa, o Leão da Ilha venceu apenas um, contra o Guarani, no dia 14 de junho.

Neste período, empatou com Chapecoense e Amazonas e perdeu para o Novorizontino. Como mandante na Série B, o time catarinense registra quatro vitórias, dois empates e duas derrotas, com nove gols marcados e sete sofridos, em oito partidas. O aproveitamento é de 58,3%.

O desempenho do Avaí no ano, entretanto, é positivo. São oito vitórias, quatro empates e quatro derrotas em 16 partidas.