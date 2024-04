Janderson discute com torcedor do Ceará em desembarque após eliminação no Nordestão

A discussão iniciou no saguão do aeroporto, após os atletas alvinegros passarem pelo portão de desembarque

O desembarque do Ceará na capital cearense na quinta-feira, 11, após a eliminação na Copa do Nordeste para o Sport, ficou marcado por uma discussão entre o atacante Janderson e um torcedor.

A discussão iniciou no saguão do aeroporto, após os atletas alvinegros passarem pelo portão de desembarque. Janderson, criticado pelos torcedores por falhar no gol de Rafael Thyere, que resultou na derrota do Ceará, não gostou da cobrança e confrontou o homem, que estava trajado socialmente, chegando a ficar cara a cara.

Nas imagens, é possível observar o torcedor dizendo “eu amo o Ceará”. Antes, o alvinegro pediu para que Janderson deixasse o clube e que a eliminação do Vovô estava na conta do jogador. Os meios-campistas Lourenço e Jorge Recalde retiraram o atleta e também confrontaram o torcedor.