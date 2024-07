Barceló vê chegada de reforços como necessária para o Ceará: "Necessitamos de todos"

Camisa 31 ressaltou que novos jogadores serão essenciais para a equipe seguir na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro

"Creio que é necessário pois tivemos as saídas de dois ou três jogadores que eram importantes para nós [...] Todos vão chegar para somar e serão bem-vindos. Necessitamos de todos para seguir na luta pelo objetivo principal", comentou.

Atacante do Ceará , Facundo Barceló concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 16, em Porangabuçu. Na oportunidade, ele ressaltou que a chegada de reforços na janela de transferências se tornou necessária para o time seguir na luta pelo acesso à Série A.

Além disso, o dono da camisa 31 do Vovô ainda negou qualquer chance de saída do clube antes do fim da temporada, afirmando que está feliz na equipe alvinegra. Ao todo, ele soma 25 partidas e seis gols pelo time neste ano.

"Não chegou nada para mim e eu nem procurei meus representantes para saber isso. Não tenho intenção de sair, estou muito confortável e feliz. Aqui me tratam muito bem. Vim por um objetivo e não desejo sair."