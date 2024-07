Barceló e Saulo Mineiro dividem artilharia do Ceará na Série B

A noite inspirada de Saulo Mineiro no último sábado, 29, alçou o atacante ao topo da artilharia do Ceará na Série B. Com os três gols diante do Ituano, o camisa 73 chegou aos quatro tentos na competição e agora divide o papel de artilheiro com Facundo Barceló.

O primeiro gol de Saulo Mineiro na competição foi justamente o gol da virada e da vitória diante da Chapecoense, na sétima rodada da Segundona. Desde então o atacante vinha passando em branco no quesito gol, mas contribuiu com uma assistência no revés contra o Vila Nova.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o camisa 31, apesar de não vir jogando as últimas partida devido a uma lesão muscular no adutor direito, estava desempenhando o papel de referência no ataque alvinegro sob o comando de Vagner Mancini, demitido na última quarta-feira, 26.