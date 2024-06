Batatais exalta postura do time em goleada: "É a cara do Ceará que queremos"

Técnico interino do Ceará entre a saída de Vagner Mancini e a chegada de Léo Condé, Anderson Batatais aprovou o comportamento e a eficiência ofensiva da equipe na vitória por 4 a 2 sobre o Ituano, no último sábado, 29, no Castelão, pela 13ª rodada da Série B.

O auxiliar fixo do clube, que ficou à beira do campo diante do Galo de Itu, elogiou a postura do Vovô, que conseguiu o resultado positivo de virada. O Rubro-Negro saiu à frente logo aos seis minutos, mas o time de Porangabuçu conseguiu a virada com três gols de Saulo Mineiro e um de Lourenço — os visitantes descontaram no final. O profissional espera que a partida sirva de referência para a sequência da competição.

"A alegria que eu tenho hoje (sábado) por ter visto um Ceará com garra, disposição, saindo atrás do resultado e não deu tempo para a torcida comentar alguma coisa pela nossa entrega dentro do campo. Essa é a cara do Ceará que nós queremos e tenho certeza que serve como uma identidade para que, nas próximas partidas, possamos fazer dessa forma", destacou Batatais.