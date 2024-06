Decisivo em vitória, Saulo Mineiro volta a marcar hat-trick pelo Ceará

Em noite inspirada de Saulo Mineiro, o Ceará bateu o Ituano por 4 a 2 pela Série B do Campeonato Brasileiro. Em partida realizada na Arena Castelão, o atacante do Vovô teve um brilho especial ao marcar três gols. Esta e a segunda vez em sua carreira a anotar um hat-trick com a camisa do Vovô.

A primeira vez que Saulo Mineiro alcançou esse feito foi em novembro de 2020, quando marcou todos os gols na vitória do Alvinegro por 3 a 0 contra o CRB, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes.

Com uma carreira iniciada em 2016, Saulo contabilizava até a noite deste sábado 45 gols em 209 jogos entre a categoria de aspirantes e o profissional. Aos 27 anos, ele acumula passagens pelo futebol de Minas Gerais, defendendo clubes como Uberlândia, América, Uberaba, Araxá e Tupi, além do CRAC, de Goiás.