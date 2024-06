Ceará volta a marcar mais de três gols em uma partida após quatro meses

O Ceará voltou a aplicar uma goleada, na noite deste sábado, 29, na vitória por 4 a 2 sobre o Ituano, na 13ª rodada da Série B 2024. Com um hat-trick de Saulo Mineiro, o Vovô encerrou uma sequência de quatro jogos sem vitória na Segundona.

Com um ataque inspirado no duelo desta noite, o Alvinegro de Porangabuçu voltou a marcar mais de três gols em uma partida após mais de quatro meses. A última vez que o time aplicou um grande número de gols em um mesmo confronto foi no começo da temporada, no duelo contra o Caucaia, pelo Estadual, quando venceu por 5 a 0.

Ainda no começo da temporada, também no Campeonato Cearense, o Vovô aplicou a maior goleada do ano: o 6 a 0 diante do Atlético-CE. Nestas duas ocasiões, Erick Pulga chegou perto de marcar um hat-trick, mas ficou na marca dos dois gols.