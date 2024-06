Interino do Ceará projeta ajustes na defesa e equilíbrio com chegada de Condé

Satisfeito com a postura e o desempenho do Ceará na vitória por 4 a 2 sobre o Ituano, no último sábado, 29, no Castelão, o técnico interino Anderson Batatais analisou o sistema defensivo, que figura entre os mais vazados da Série B, e projetou um time mais equilibrado na sequência da competição a partir da chegada de Léo Condé, novo comandante alvinegro.

Batatais elogiou a produção ofensiva do Vovô, mas ponderou que a equipe precisará tomar menos gols para brigar pelo acesso à Série A — nos últimos cinco jogos, por exemplo, sofreu nove. O auxiliar fixo, que foi zagueiro, informou que fez mudanças no sistema de marcação em relação ao trabalho de Vagner Mancini, o que pode ter ocasionado erros dos jogadores nos tentos anotados pelo Ituano.

O interino ainda deixou claro que a retaguarda alvinegra será tema de conversa com Condé, que iniciará os trabalhos no clube nesta segunda-feira, 1º, e terá a missão de manter a eficiência ofensiva (20 gols em 13 jogos na Série B) e ajustar a parte defensiva (17 tentos sofridos).