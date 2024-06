Saulo Mineiro brilha, Ceará goleia Ituano e volta a vencer na Série B

No entanto, o Vovô não se abateu e virou o placar ainda no primeiro tempo, com dois gols de Saulo Mineiro e um belo gol de Lourenço. O primeiro gol alvinegro veio após roubada de bola de De Lucca. A bola sobrou no pé de Aylon, que deu assistência para Saulo Mineiro empatar a partida.

Com um começo de jogo tenso, tomando um gol logo aos 6 minuto de jogo, quando o lateral direito Rafael Ramos deixou o atacante Vinícius Paiva em condição legal. O camisa 7 equipe paulista avançou pela ponta direita e, cara-a-cara com o goleiro Richard, fez o primeiro gol da partida. O VAR entrou em ação e, após dois minutos de análise, validou o gol.

O Ceará encerrou o jejum de vitória na Série B ao vencer de virada o Ituano por 4 x 2, neste sábado, 29, em partida válida pela 13ª rodada da Série B. Em noite inspirada de Saulo Mineiro, artilheiro da partida com três gols, o Alvinegro de Porangabuçu voltou a somar três pontos e se reaproximou do G-4 da Segundona.

Sem diminuir o ritmo, Alvinegro continuou com a pressão para cima do Ituano e o segundo gol não demorou a sair. Aos 29 do primeiro tempo, foi a vez de Lucas Mugni achar Saulo Mineiro na área para marcar o segundo gol do atacante e do Ceará no duelo, virando a partida.

O camisa 73 chegou a marcar seu terceiro gol ainda no primeiro tempo, mas o árbitro Anderson Ribeiro marcou falta no lance.

Já na segunda etapa do jogo, o Ceará voltou com uma linha mais baixa, forçando o Ituano a trabalhar com a bola no pé. Mas foi o Vovô que voltou a marcar novamente no jogo, aos 26 mintuos do segundo tempo, mais uma vez com Saulo, que chegou ao seu hat-trick.

Com vantagem no placar, o Vovô tentou cadenciar o jogo, mas viu o Ituano pressionar e conseguiu o segundo gol aos 32 minutos da etapa final. Apesar da pressão da equipe paulista nos minutos finais, o Ceará saiu de campo com a vitória por 4 a 2.

Com o triunfo, o Ceará pôs um fim a uma sequência negativa: o Vovô não vencia há quatro confrontos – derrotas Vila Nova, Brusque e Ponte-Preta, além de um empate contra o Sport –, jejum que resultou na demissão do técnico Vagner Mancini. O Vovô se encontra na oitava colocação da Série B, a dois pontos de distância do G-4.



Agora o elenco alvinegro se prepara para iniciar os trabalhos com o novo comandante, Léo Condé, que chega à Fortaleza nesta segunda-feira, 1º. O técnico estreará diante do Santos, na próxima sexta-feira, 5, na Arena Castelão, às 19 horas.