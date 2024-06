Com Barceló e Recalde, Ceará atualiza lista de departamento médico

Quem também segue no DM é o Richardson, com uma fascite plantar bilateral. O volante já é baixa há três jogos – contra Brusque, Sport e Ponte-Preta

O Ceará atualizou a lista de departamento médico do clube na noite deste sábado, 29, antes da partida diante do Ituano, pela 13ª rodada da Série B. A principal ausência segue sendo o atacante Facundo Barceló, desfalque também no jogo passado, contra a Ponte-Preta.

Com uma Lesão muscular no adutor direito, o camisa 31 vai para o segundo jogo seguido como baixa, assim como o meia Jorge Recalde, esse com uma lesão na panturrilha direita.

Quem também segue no DM é o Richardson, com uma fascite plantar bilateral. O volante, no entanto, já é baixa há três jogos – contra Brusque, Sport e Ponte-Preta. O jovem atacante Daniel fecha a lista de lesionados, com uma lesão muscular no adutor direito.