À espera de novo treinador, elenco do Ceará se reapresenta nesta quinta (27/6) de olho no Ituano

Enquanto a diretoria do Ceará ainda não definiu quem comandará a equipe na próxima partida, os bastidores estão movimentados com a busca por um substituto. Entre os nomes mais cotados estão Léo Condé, Jair Ventura e Enderson Moreira . Os dirigentes estão em negociações e esperam anunciar o novo treinador o mais rápido possível para que ele possa assumir o comando e preparar o time para o confronto importante pela 13ª rodada da Série B.

O Ceará está em busca de uma reviravolta na Série B após a demissão do técnico Vagner Mancini , anunciada nesta quarta-feira, 26. A decisão foi tomada após uma série de quatro jogos sem vencer que culminou na saída do treinador. Com a reapresentação do elenco marcada para esta quinta-feira, 27, o Vovô inicia sua preparação para enfrentar o Ituano com indefinições sobre o comando técnico.

Na manhã desta quinta-feira, 27, está marcada uma coletiva de imprensa com a participação do executivo de futebol do clube, Lucas Drubsky, e o diretor de futebol, Haroldo Martins. A dupla deve dar detalhes sobre a saída de Mancini e a busca pelo novo comandante.

Vagner Mancini deixou o clube após 44 partidas. Foram 16 vitórias, 15 empates e 13 derrotas, com aproveitamento de 47,7%. O melhor momento da segunda passagem do treinador pelo Porangabuçu foi o título do Campeonato Cearense, que encerrou um jejum de cinco anos sem conquistas no Estadual e impossibilitou o hexa do maior rival, o Fortaleza.