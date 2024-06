Ceará está a quatro pontos do G4 e da zona de rebaixamento da Série B

Sem vencer há quatro partidas, o Ceará perdeu sete posições, desde a última vitória, registrada no dia 31 de maio, contra o Coritiba. À época, ocupava a 4ª colocação

A derrota para a Ponte Preta nesta terça-feira, 25, diminuiu a distância do Ceará para a zona de rebaixamento. Com 16 pontos, ocupando a 11ª colocação, está a quatro do Z4 da Série B.

A zona de descenso é aberta pelo CRB, com 12 pontos. Brusque, Ituano e Guarani integram o Z4 da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O revés ainda aumentou a desvantagem para o Vila Nova, quarto colocado, com 20 pontos. Na próxima rodada, o clube cearense pode encurtar a distância, caso vença o Ituano. No sábado, 29, às 21 horas (de Brasília), as equipes duelam pela 13ª rodada na Arena Castelão.