Ceará fará pronunciamento oficial com dirigentes nesta quinta-feira, 27

No pronunciamento serão esclarecidas as razões que levaram ao rompimento com Mancini e futuras decisões do clube

O Ceará fará pronunciamento oficial durante esta quinta-feira, 27, para falar sobre a situação do clube. No pronunciamento estarão Haroldo Martins e Lucas Drubscky, diretor e executivo de futebol do clube, respectivamente. Durante a manifestação dos dirigentes, serão pautadas as razões que levaram ao rompimento com o ex-técnico Vagner Mancini e as decisões a serem tomadas no Vovô.

Após a demissão de Mancini, os nomes cotados para assumir o cargo deixado por Mancini no Ceará serão analisados a partir da tarde desta quarta-feira, 25. Além disso, conforme apurado pelo Esportes O POVO, o auxiliar técnico Anderson Batatais permanece no clube após a saída do ex-treinador. Batatais deverá assumir de forma interina até a chegada de um novo treinador ao Alvinegro.