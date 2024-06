Ceará anuncia demissão de Vagner Mancini após sequência negativa na Série B

Chegou ao fim a segunda passagem de Vagner Mancini no comando do técnico do Ceará . O treinador acabou sendo demitido após a derrota sofrida diante da Ponte Preta , na última terça-feira, 25, fora de casa. Esse foi o quarto jogo consecutivo sem vitória na competição.

O ímpeto do estadual, todavia, não se repetiu no torneio nacional. Em 12 jogos, foram quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Em determinado momento, a equipe chegou a figurar no G-4 da Série B , porém, não deu seguimento e já ocupa a 11ª colocação com 16 pontos conquistados. Ao todo, foram 43 jogos, 15 triunfos, 15 empates e 13 reveses

No entanto, a diretoria bancou a permanência do técnico para 2024 e as coisas pareciam que dariam certo, afinal, o clube conseguiu de cara sua primeira meta no ano, que era ser campeã cearense, título que não chegava em Porangabuçu desde 2018. De quebra, evitou um hexacampeonato inédito do rival, Fortaleza.

A diretoria do Ceará deve anunciar em breve o novo comandante, já que o clube volta campo volta a campo neste sábado, 29, às 21 horas, contra o Ituano-SP, na Arena Castelão.

Mais um técnico

Com a saída de Vagner Mancini, o Ceará vai para o seu quinto técnico durante o período de João Paulo Silva a frente do Alvinegro de Porangabuçu. Apesar de Gustavo Morínigo ter sido contratado ainda na gestão de Robinson de Castro, em novembro de 2022, o treinador paraguaio permaneceu no cargo por um mês no mandato do atual presidente do clube.

Após a demissão de Morínigo, em abril de 2024, o escolhido para substituir a função foi Eduardo Barroca. O carioca, no entanto, não durou muito e, após 13 partidas, foi demitido e Guto Ferreira assumiu o seu lugar.

Conhecido pela torcida alvinegra, Guto ficou ainda menos jogos a frente do Ceará do que o seu antecessor e comandou apenas 11 vezes o Alvinegro de Porangabuçu à beira do campo. O seu sucessor, Vagner Mancini, chegou na reta final da Série B 2023 e, mesmo não conquistando o acesso, foi mantido no cargo para a temporada de 2024.

Em 2024, Mancini comandou 31 jogos – alcançando 12 vitórias, 12 empates e sete derrotas – e levantou a taça de campeão cearense, a sua segunda como treinador do Ceará. Eliminado nas quartas de final da Copa do Nordeste pelo Sport e na Copa do Brasil pelo CRB, o treinador tinha o principal objetivo pela frente: o acesso para a Série A.