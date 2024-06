Jogadores se despedem de Vagner Mancini após saída do Ceará; confira mensagens

Após a saída de Vagner Mancini do cargo de treinador do Ceará, alguns jogadores alvinegros utilizaram as redes sociais para se despedir e agradecer ao ex-treinador de Porangabuçu pelo trabalho feito no Vovô.

Mancini deixa o clube após 44 partidas oficiais à frente do Alvinegro com o saldo de 16 vitórias, 15 empates e 13 derrotas, anotando 47,7% de aproveitamento.