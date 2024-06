Mancini deixa Ceará com 47,7% de aproveitamento em sua segunda passagem

Na Série B do ano passado, chegando no clube faltando 13 rodadas para o final da competição, Mancini acumulou quatro vitórias, três empates e seis derrotas. Apesar de não conseguir o acesso, foi mantido pela diretoria para a atual temporada.

Com 47,7% de aproveitamento nos jogos comandados, Mancini somou 16 vitórias, 15 empates e 13 derrotas desde que assumiu o comando do Alvinegro de Porangabuçu , em agosto de 2023.

Demitido na manhã desta quarta-feira, 26, o técnico Vagner Mancini encerrou a sua segunda passagem pelo Ceará com 44 jogos à frente do Vovô entre o final da temporada 2023 e a temporada 2024, conquistando o título de campeão cearense nesta passagem recente.

Em 2024, com um elenco bastante reformulado, o treinador se sagrou bicampeão cearense – já havia conquistado o título na sua primeira passagem como treinador do clube, em 2011 –, mas foi eliminado da Copa do Nordeste e Copa do Brasil, por Sport e CRB, respectivamente.

Na Série B, principal competição do Vovô no ano, Mancini não começou bem, conseguindo a primeira vitória somente na quarta rodada, contra o Novorizontino, fora de casa. Apesar de ter esboçado uma reação com uma sequência de triunfos, o comandante deixa a competição com quatro vitórias, três derrotas e quatro empates.