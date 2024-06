Ex-jogador do Ceará, Vina visita Porangabuçu e recebe camisa do clube

Vina posa com camisa do Ceará em visita ao CT Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu Crédito: Reprodução

Ex-jogador do Ceará, o meio-campista Vinicius Goes, mais conhecido como Vina, visitou Carlos de Alencar Pinto (CAP), em Porangabuçu, nesta quarta-feira, 26. Atualmente no Al-Hazm, da Arábia Saudita, o atleta recebeu a camisa do clube de presente. Durante a passagem, Vina reviu profissionais e ex-atletas que trabalharam diretamente com o meio-campista durante 2020 e 2023. Nas redes sociais, comentou sobre a visita. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine “Uma breve visita no Vozão. Revi alguns amigos e relembramos momentos bons. Vai dar tudo certo. Vamo que vamo!”, escreveu o ex-camisa 29 do Alvinegro de Porangabuçu.