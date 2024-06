David Ricardo é sondado por clubes dos Emirados Árabes; Ceará nega proposta

Em contato com o Esportes O POVO, o presidente do clube, João Paulo Silva, afirmou que se chegou qualquer proposta foi diretamente para os empresários

A compra foi informada pelo diretor de futebol, Haroldo Martins, em entrevista ao Esportes do Povo , no dia 9 de abril. Na oportunidade, o dirigente elogiou o jovem oriundo da base . "Do David (Ricardo), houve uma compra. Ele teve um custo total de cerca de R$ 1 milhão. O David é um atleta muito valorizado no mercado hoje. Inclusive, recebemos propostas que não foram interessantes para o clube e acredito que nem para ele".

De acordo com o mandatário do Vovô, nenhum atleta do clube foi procurado neste momento. Ainda segundo João Paulo, se chegou alguma situação, foi diretamente para os empresários de David. Recentemente, a agremiação, que já tinha 50% dos direitos econômicos do camisa 4, adquiriu mais 40%.

O Ceará negou que tenha recebido qualquer proposta pelo zagueiro David Ricardo. O jornalista André Hernan havia informado que o Al-Nasr, dos Emirados Árabes, teria envidado uma oferta entre 2 e 3 milhões de dólares (entre R$ 10,8 milhões e 16,2 milhões na cotação atual), pelo jovem defensor. No entanto, em contato com o Esportes O POVO , o presidente alvinegro, João Paulo Silva, desmentiu.

Além do Al-Nasr, outros dois clubes dos Emirados Árabes demonstraram interesse em tirar David Ricardo do Ceará, e sondagens pelo jogador são comuns em Porangabuçu. Na última temporada, o Braga e o Gil Vicente, ambos de Portugal, e o Viborg FF, da Dinarmaca , se interesseram pelo piauiense de 21 anos.

Mais recente, o Botafogo buscou o jogador e chegou a oferecer o valor de um milhão de euros (algo em torno de R$ 5,5 milhões na cotação atual), mas a negociação acabou não caminhando.

Carreira de David Ricardo

O zagueiro chegou ao Ceará em 2022 por empréstimo junto ao Fluminense-PI. No primeiro momento, o atleta integrou o time de base do Vovô, onde logo se destacou e subiu ao profissional. Porém, a temporada abaixo do clube naquele ano, que terminaria com o rebaixamento, fez com que David Ricardo atuasse apenas seis vezes.

Mas, foi o suficiente para que o Alvinegro de Porangabuçu comprasse o jogador em definitivo, adquirindo, à época, 50% dos seus direitos econômicos. Nesse cenário, em 2023, o defensor logo se destacou e se firmou como titular absoluto da zaga, sendo peça fundamental no título da Copa do Nordeste daquela temporada.

Ao todo, são 75 jogos com a camisa alvinegra. No período, marcou cinco gols e contribuiu com uma assistência. Além do Nordestão, conquistou o Campeonato Cearense 2024.