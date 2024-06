Revelado pelo Ceará, Artur Victor recebe camisa do clube: "Cria da Cidade Vozão"

Revelado pelo Ceará, o atacante Artur Victor, do Zenit, está passando férias em Fortaleza. Durante a estadia na capital cearense, acompanhou o empate sem gols contra o Sport das arquibancadas da Arena Castelão, sendo tietado pelos alvinegros, e recebeu, nesta segunda-feira, 24, uma camisa do Alvinegro de Porangabuçu, com o número 10.

Antes de chegar ao Palmeiras, onde atuou entre o Sub-17 e o profissional, Artur Victor passou pelas categorias de base do Ceará. Inclusive, foi a partir do desempenho no clube cearense que o ponta-direita chamou atenção do Alviverde. No início do ano, o atacante foi negociado com o Zenit, da Rússia, por 15 milhões de euros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por ter integrado a base do Ceará, o clube cearense recebeu R$ 560 mil do valor, referente ao mecanismo de solidariedade da FIFA.