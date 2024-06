Ceará encara sequência de três jogos consecutivos contra times paulistas na Série B

No atual certame, o clube já enfrentou Mirassol-SP e Novorizontino-SP, ambos fora de casa. O saldo foi de 50%, uma vez que foi derrotado para o primeiro pelo placar de 3 a 2, e venceu o segundo por 3 a 0

Após enfrentar a Ponte, o Alvinegro de Porangabuçu recebe o Ituano, na Arena Castelão, no sábado, 29, às 21 horas. Os embates contra os paulistas se encerra, de momento, diante do Santos, novamente no Castelão, só que na sexta-feira, 5, às 19 horas.

O Ceará terá pela frente um 'mini Campeonato Paulista' na Série B do Brasileiro. Contando com o duelo desta terça-feira, 25, contra a Ponte Preta , às 21h30min, em Campinas, o Vovô terá três adversários de São Paulo pelo caminho, em sequência.

No atual certame, o clube já enfrentou Mirassol-SP e Novorizontino-SP, ambos fora de casa. O saldo foi de 50%, uma vez que foi derrotado para o primeiro pelo placar de 3 a 2, e venceu o segundo por 3 a 0.

Ainda no campeonato, o escrete preto-e-branco ficará frente a frente com Botafogo-SP e Guarani, no Gigante da Boa Vista.

Esta série de confrontos pode ser primordial para a pretensões do clube na competição. Atualmente na 10ª posição com 16 pontos, a agremiação cearense se vê a quatro pontos do G-4. Portanto, triunfar nesses próximos três embates poderão recolar de vez o Ceará na disputa pelo acesso à Série A 2025.