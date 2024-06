Preparador de goleiros do Ceará é convocado para Seleção Brasileira Sub-15

Willian Mardoch atua como preparador de goleiros na base do Ceará Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Preparador de goleiros do Ceará, Willian Mardoch integrará a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-15 na disputa da Copa 2 de Julho, realizada na Bahia, entre os dias 2 e 13 de julho. Mardoch atuará na preparação dos goleiros Arthur, do Santos, Gustavo Milani, do Corinthians, e Lucca, do Palmeiras, na competição. Durante a fase de grupos da Copa 2 de Julho, a Seleção Brasileira enfrentará Gavião Kyikateje–PA, Santanópolis–BA, Eunápolis–BA e Atlético–MG, nos dias 2, 3, 4 e 5 de julho, respectivamente.