Presidente do Conselho deliberativo do Ceará faz pedido à torcida: "Não cancele o sócio"

“Se em breve esse documento (novo estatuo) for aprovado, você perderá o direito de votar no final ano por causa das regras de adimplência. Então vamos continuar acreditando. Mantenha o sócio-torcedor e, em breve, teremos dias melhores para o nosso querido e amado Ceará Sporting Club”, explicou.

O conselheiro alvinegro solicita que a torcida não cancele o sócio-torcedor visando debates futuros no clube. “Em breve poderemos ter mais debates sobre a democratização do nosso clube e por isso, torcedor, eu faço um pedido especial a você: não cancele o sócio”, destaca Herbert.

O atual presidente do conselho deliberativo do Ceará , Herbet Gonçalves , divulgou um vídeo em que pede à torcida alvinegra para que não cancelem os seus sócios-torcedores, movimento que vem ganhando força por parte da torcida após a não aprovação do novo estatuto na assembleia geral da última segunda-feira, 17 .

Em vídeo, Herbet agradece as mensagens de apoio recebidas vindo de parte da torcida do Alvinegro de Porangabuçu. “Isso me dá ainda mais combustível para lutar em prol de um Ceará mais forte”, afirmou o presidente do conselho.

“Não me considero um salvador da pátria, pelo contrário, sou apenas um torcedor do Ceará na posição de presidente do conselho querendo deixar minha parcela de contribuição por um Ceará mais moderno, mais profissional”, pontuou Herbet.