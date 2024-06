Diretor do Ceará diz que rito foi seguido corretamente na votação para mudança de estatuto

Procurado pelo Esportes O POVO, Fred Bandeira, explicou que o expressamento do voto no microfone era optativo e que a Assembleia Geral Extraordinária aconteceu dentro do estabelecido juridicamente

A reprovação da mudança estatuária do Ceará Sporting Club, votada nesta segunda-feira, 17, por sócios-proprietários e conselheiros, segue repercutindo internamente, com possibilidade da oposição — derrotada por 112 a 104 votos — recorrer à Justiça para invalidação do pleno pelo descumprimento do rito aprovado no dia 8 de junho, que determinava o voto nominal e aberto na assembleia.

Procurado pelo Esportes O POVO, o diretor jurídico do Ceará, Fred Bandeira, explicou que o expressamento do voto no microfone era optativo e que a Assembleia Geral Extraordinária aconteceu dentro do estabelecido juridicamente. O membro da diretoria ainda pontuou que se a oposição estava em desacordo com o formato realizado, que se abstivessem do pleito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O estatuto foi votado de forma democrático, ao nosso ver, foi cumprido rigorosamente o rito, aprovado na assembleia do dia 8 (de junho) e, consequentemente, cumprido a determinação judicial. O voto foi nominal, foram chamados todos os conselheiros nome a nome, e aberto, não foi através de cédulas (o voto). Expressava no microfone, quem queria, falar o seu voto sim ou não. O que me causa espécie, é que a oposição, vamos chamar assim, se não concordou com o rito desde o início, por que não se absteve e retirou os seus membros de lá? Não fez uma questão de ordem? Foram votando, todos eles votaram. Se tivessem ganho, então o rito estava certo? É isso que nos questionamos”, iniciou Fred Bandeira.