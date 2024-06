Ala da situação prepara proposta à oposição para voto do sócio-torcedor após reprovação de estatuto

O ex-diretor jurídico e atual diretor cultural do Ceará, Anacleto Figueiredo, revelou ao Esportes O POVO, na manhã desta terça-feira, 18, que a ala da situação prepara uma proposta para validar o direito ao voto do sócio-torcedor, após reprovação do novo estatuto do clube.

“Eu tô sendo bem insistente nesse ponto, porque muitas pessoas estão querendo esperar justamente a poeira baixar. E eu estou insistentemente dizendo que nós não podemos mais esperar nada. Os sócios-torcedores tem que votar”, destacou Anacleto Figueiredo.

“Conversei muito com o presidente João Paulo de ontem para hoje. É um processo que tem que ser liderado por ele. Ele também tem o mesmo sentimento que eu tenho de que o sócio-torcedor tem que votar, isso tem que ser uma decisão urgente. Então eu acho que nas próximas horas, inclusive, nós podemos ter aí já alguma novidade em relação a isso. A minha intenção, como conselheiro, como diretor, e eu sinto que também é a impressão do presidente, de que isso já tem que ser o mais rápido possível”, finalizou.