Por "descumprimento do rito", oposição vai à Justiça após reprovação do novo estatuto do Ceará

Conselheiros ligados à chapa de oposição se movimentam nos bastidores para acionar a Justiça e anular a votação que reprovou o novo estatuto do Ceará, na noite dessa segunda-feira, 17, na sede do clube. A alegação do grupo é de que não foi cumprido o rito definido no último sábado, 8, conforme apurou o Esportes O POVO.

Uma das determinações do rito é de que o voto deveria ser feito de forma nominal e aberto. O Esportes O POVO apurou que cerca de oito conselheiros votaram em silêncio contra o novo estatuto do Ceará.

Presidente do Conselho Delibertativo do clube, Hebert Santos, favorável ao novo estatuto, reforçou a ideia de que houve descumprimento do rito. “Nós tínhamos um rito definido, com a decisão da juíza, com a decisão do desembargador. Com certeza os autores da ação têm todo o direito legítimo de questionar na Justiça aqueles votos que não foram verbalizados. Eu não sou autor da ação do agravo, mas com certeza os conselheiros Germano Silveira e Rômulo Veras (autores do agravo) poderão questionar e terão todo o direito de questionar”, afirmou ele na noite de segunda.