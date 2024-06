Invicto como mandante na Série B, Ceará tenta manter sequência de vitórias em casa

De volta a capital cearense após a derrota por 1 a 0 para o Brusque, em Santa Catarina, no último domingo, o Ceará se prepara para enfrentar o Sport, na Arena Castelão, às 21h30min, pela 11ª rodada da Série B. Diante da equipe pernambucana, o Alvinegro de Porangabuçu terá a seu favor o fator casa, o qual tem sido determinante na campanha no certame nacional até então.

Invicto como mandante na Segundona, o Vovô busca uma reação imediata jogando sob seus domínios após não conquistar nenhum ponto em uma sequência jogando como visitante – derrota por 3 a 2 para Vila Nova e revés por 1 a 0 para Brusque.

Com três de suas quatro vitórias na Série B conquistadas jogando como mandante – contra Amazonas, Chapecoense e Coritiba – o Vovô precisa voltar a pontuar se não quiser se distanciar mais ainda do G-4. Atualmente em nono, com 15 pontos, o Alvinegro de Porangabuçu está a três pontos do último colocado na zona de acesso, justamente o seu próximo adversário, o Sport.