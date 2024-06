Presidente do Conselho do Ceará lamenta derrota em votação e afirma: "A guerra não acabou"

Herbet Gonçalves, presidente do Conselho Deliberativo do Ceará Crédito: Reprodução/Portal IN

A Assembleia Geral Extraordinária que definiu a votação do novo estatuto do Ceará, na noite dessa segunda-feira, 17, teve maioria contra a aprovação das mudanças na carta-magna do clube. Presidente do Conselho Deliberativo do Ceará, Herbet Gonçalves, afirmou que apesar do revés na votação, a oposição seguirá empenhada em aprovar as mudanças estatutárias. “O recado que deixamos para o torcedor do Ceará é que a guerra não acabou. Essa derrota não foi a derrota de um grupo, foi a derrota de um ideal e uma evolução. A derrota é para a torcida e para a instituição Ceará. Lamento muito algumas posturas que vi hoje, principalmente do presidente da executiva”, declarou Herbet Gonçalves. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em votação nominal e aberta, o saldo total ficou em 112 votos contra e 104 votos a favor, além de duas abstenções. Com boa parte dos conselheiros e sócio-proprietários da situação tendo declarado voto apenas para a mesa diretora, sem falar no microfone, o grupo de oposição alegou descumprimento de rito.

Oposição vai recorrer Com isso, os conselheiros favoráveis à aprovação do novo estatuto têm a possibilidade de recorrer judicialmente para tentar uma nova votação. Conforme apurado pelo Esportes O POVO, a decisão de levar a votação à Justiça é ponto de concordância dentro do grupo de oposição. “Não há nenhum impeditivo para que esse texto seja reapresentado. Com certeza os conselheiros poderão questionar na justiça aqueles votos que não foram publicizados”, afirmou Herbet. Ainda em entrevista à imprensa, o presidente do Conselho reafirmou a divergência com o presidente da executiva, João Paulo, em relação ao direito de voto do sócio-torcedor. De acordo com Herbet, o mandatário do Vovô é favorável ao voto de peso, com vantagem para conselheiros e sócios-proprietários