Conselheiro do Ceará a favor da mudança estatutária diz ter voto alterado em assembleia

Durante a recontagem, o conselheiro solicitou o reajuste do voto. Porém, ao receber o documento com o resultado dos votos nesta terça-feira, 18, viu que seguiu como "abstenção"

Conselheiro do Ceará favorável a mudança estatutária, votada nesta segunda-feira, 17, em Porangabuçu, alegou, em contato com o Esportes O POVO, ter o voto alterado, mesmo após dizer “sim” no microfone. Ao ser chamado para votar, Rodrigo Carneiro Guilhon assinou o documento, proferiu o voto verbal e, quando foi registrar, alegou que o secretário da Assembleia Geral Extraordinária, Jamilson Veras, “puxou a lista e ficou de preencher”, registrando “abstenção”.

Durante a recontagem, o conselheiro solicitou o reajuste do voto. Porém, ao receber o documento com o resultado dos votos nesta terça-feira, 18, viu que seguiu como “abstenção”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Procurado pelo Esportes O POVO, o secretário Jamilson Veras alegou que Rodrigo Carneiro Guilhon não se dirigiu à mesa para a solicitação da alteração do voto. O mesário ainda pontuou que “houveram três pedidos de registro, e todos, sem exceção, feitos e devidamente anotados”.