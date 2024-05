Eliminado da Copa do Brasil, Ceará volta foco para Série B

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21.01.2024: Vagner Mancini, técnico do Ceará no Jogo pelo campeonato cearense de futebol, Maracanã vs Ceará. estádio Presidente Vargas. Crédito: FÁBIO LIMA

A derrota amarga do Ceará para o CRB na Copa do Brasil, na noite desta quinta-feira, 23, culminou na eliminação da equipe cearense na competição de forma precoce, visto que o Alvinegro de Porangabuçu entrou justamente fase atual do torneio devido ao título de campeão da Copa do Nordeste em 2023. A eliminação, inclusive, veio sob vaias da torcida na arquibancada. O volante Jean Irmer, que atuou como zagueiro nos últimos jogos, lamentou o revés, mas afirmou que é preciso virar a chave e mudar o foco para outra meta importante do clube: o acesso para Série A. "A gente carrega esse escudo e representa eles aqui dentro. A gente lamenta, porque sabíamos que tínhamos condições de passar dessa fase. Criamos belas oportunidades para converter em gol, mas não convertemos. Sofremos com uma bola, um gol com desvio. Coisas do futebol. Agora é focar na principal meta do ano, que é o acesso" disse Jean.