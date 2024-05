Torcida do Ceará protesta contra elenco, diretoria e técnico após eliminação para o CRB

Elenco e diretoria do Ceará, assim como o técnico da equipe, Vagner Mancini, foram alvos de protesto na Arena Castelão na noite desta quinta-feira, 23. Com gol marcado por Gegê, o CRB venceu o Vovô por 1 a 0, fazendo com que a equipe cearense fosse eliminada da Copa do Brasil ainda na terceira fase.

Enquanto o time foi chamado de “sem vergonha” por parte dos 26 mil torcedores presentes, o treinador e a diretoria foram xingados com palavrões.