Com 46,4% de aproveitamento, Mancini tem mais empates que vitórias pelo Ceará

A eliminação do Ceará na Copa do Brasil resultou em vaias e xingamentos dos torcedores direcionados ao técnico Vagner Mancini. Diante do CRB-AL, o treinador disputou a 38ª partida à frente do Alvinegro de Porangabuçu e registra mais empates que vitórias durante oito meses comandando o clube.

Em 38 partidas, Mancini acumula 13 vitórias, 14 empates e 11 derrotas, registrando 46,4% de aproveitamento. Os números englobam confrontos por Campeonato Cearense, Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

Na temporada, o treinador de 57 anos comandou o Ceará em 26 partidas, com 10 vitórias, 11 empates e cinco derrotas. Além disso, em 2024, desbancou o arquirrival Fortaleza e levou o Time do Povo ao título do Campeonato Cearense.