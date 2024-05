Ceará nunca perdeu para a Chapecoense jogando pela Série B

Após a eliminação na Copa do Brasil diante do CRB, o Ceará volta as atenções para a única competição remanescente na temporada: a Série B do Brasileirão. Oitavo colocado com nove pontos somados, o Alvinegro de Porangabuçu busca se manter na parte de cima da tabela e encostar no G4 para sonhar com o acesso.

Agora, a equipe de Vagner Mancini se prepara para enfrentar a Chapecoense neste domingo, 26, às 18h30min. O Vovô recebe a Chape na Arena Castelão em partida válida pela sétima rodada da Segundona. Duas posições abaixo do Ceará pelo saldo de gols, o Verdão vem de uma derrota e dois empates de 0 a 0 na competição. Com o mesmo objetivo do Vovô, o Alviverde buscar vencer para engatar uma boa campanha.