"A insatisfação da torcida é nossa também", diz Jean Irmer após eliminação do Ceará

O jogador do Vovô pediu união entre torcida e time neste momento em que o foco passa a ser exclusivo na Série B do Campeonato Brasileiro

Em entrevista após a eliminação na Copa do Brasil, Jean Irmer comentou sobre a reação da torcida do Ceará no Castelão nesta quinta-feira, 23, que diante da derrota para o CRB proferiu fortes vaias e chamou o time de “sem vergonha”. Para o volante, que vem atuando como zagueiro, a insatisfação dos torcedores também é do elenco.

“A insatisfação é geral. A insatisfação da torcida é nossa também, principalmente. A gente carrega esse escudo e representa eles aqui dentro. A gente lamenta, porque sabíamos que tínhamos condições de passar dessa fase. Criamos belas oportunidades para converter em gol, mas não convertemos. Sofremos com uma bola, um gol com desvio. Coisas do futebol. Agora é focar na principal meta do ano, que é o acesso”, disse.