Ceará desperdiça chances, é derrotado pelo CRB e dá adeus à Copa do Brasil

Na partida de ida, em Maceió, a equipe alvinegra já havia perdido pelo mesmo placar. Agora, o time de Porangabuçu focará suas atenções no duelo contra a Chapecoense, no domingo, 26, pela Série B.

O Ceará encerrou sua participação na Copa do Brasil nesta quinta-feira, 23. Em jogo disputado na Arena Castelão, o Vovô voltou a ser derrotado pelo CRB por 1 a 0 e deu adeus ao torneio nacional na terceira fase. O gol do duelo foi marcado por Gegê, ainda no primeiro tempo.

Depois, o Ceará até balançou as redes com Recalde, mas o paraguaio estava impedido. Mesmo com o controle do jogo, o time de Vagner Mancini não conseguiu aproveitar as oportunidades e viu o CRB abrir o placar em gol inusitado.

Na oportunidade, Gegê brigou pela posse e finalizou para a meta adversária. No trajeto, a bola ainda desviou em Jean Irmer antes de ir no contrapé do goleiro Richard.

Após o tento sofrido, a equipe alvinegra se desorganizou ofensivamente e pecou no último terço, além de oferecer maior espaço ao CRB para contra-ataques.