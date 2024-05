Com novo esquema, defesa do Ceará volta a não sofrer gols após seis jogos

Após seis jogos consecutivos sofrendo gols, o sistema defensivo do Ceará passou ileso na vitória por 3 a 0 sobre o Novorizontino , pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Para o confronto contra o time paulista, Mancini resolveu mudar taticamente a equipe. Abriu mão do 4-3-3 e escalou o Vovô no 3-5-2, que se transformava em um 5-3-2 quando não tinha a posse da bola. Dentro de campo, o novo esquema surtiu efeito, principalmente no primeiro tempo, onde o Alvinegro conseguiu ser consistente.

Na etapa final, já sem Ramon Menezes, que saiu lesionado e deu lugar ao jovem Jonathan, o Ceará sofreu maior pressão no início e no fim - inclusive com o Novorizontino acertando a trave duas vezes -, mas conseguiu suportar.