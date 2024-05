Ceará venceu por dois ou mais gols de diferença apenas duas vezes como mandante em 2024

O Ceará volta a entrar em campo nesta quinta-feira, 23, para enfrentar o CRB, em partida válida pelo jogo de volta da Copa do Brasil 2024, na Arena Castelão, às 21h30min. Em desvantagem após perder o primeiro duelo contra a equipe alagoana por 1 a 0, o Alvinegro precisa ganhar por mais de dois gols de diferença caso queira avançar diretamente para a próxima fase.

Mesmo tendo um goleiro que faz a diferença em penalidades, o Vovô pode evitar maiores sustos e tentar a classificação no tempo regulamentar, bastando vencer o Galo da Pajuçara por mais de um gol de diferença.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O detalhe, no entanto, é que o time comandado por Vagner Mancini conseguiu esse feito poucas vezes, apenas duas, como mandante na atual temporada: contra Atlético-CE, em vitória por 6 a 0, e diante do Caucaia, no triunfo por 5 a 0, ambos válidos pelo Campeonato Cearense, há mais de três meses. Confira as partidas como mandante do Ceará em 2024.