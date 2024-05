Ceará figura como quinto melhor visitante na Série B 2024

As quatro equipes que estão na frente do Ceará no ranking de pontos conquistados fora de casa integram o atual G-4 do torneio nacional

Após as primeiras seis rodadas da Série B do Campeonato brasileiro de 2024, o Ceará ocupa a quinta posição entre os melhores visitantes da competição. Com uma vitória sobre o Novorizontino, um empate ante o Operário e uma derrota para o Mirassol, o Alvinegro já somou quatro pontos longe de seus domínios e fica atrás apenas de Santos, Goiás, Sport e América-MG no quesito.

As quatro equipes que estão na frente do Ceará no ranking de pontos conquistados fora de casa integram o atual G-4 do torneio nacional. No recorte, vale destacar que, mesmo com uma baixa média de posse de bola, o Vovô possuiu o melhor ataque, evidenciando o estilo reativo adotado por Mancini ao jogar na casa dos adversários

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No primeiro jogo longe da torcida na atual edição da Série B, o Alvinegro foi derrotado para o Mirassol, quando começou perdendo por dois gols, buscou o empate, mas sofreu a derrota com um gol de falta nos minutos finais. Com muitas reclamações e faltas na ocasião, o elenco recebeu oito cartões amarelos e um vermelho no mesmo jogo.