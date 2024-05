Bruno Arleu de Araújo comanda Ceará e CRB na Copa do Brasil

O árbitro Bruno Arleu de Araújo será o comandante do duelo entre Ceará e CRB-AL, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 23, na Arena Castelão, às 21h30min. A partida é válida pelo jogo de volta da terceira do torneio. Na ida, vitória alagoana, por 1 a 0, em Maceió .

Este será o 12º jogo do Alvinegro de Porangabuçu que Bruno Arleu irá apitar. O último havia sido no dia 13 de agosto de 2023, quando a equipe foi derrotada por 1 a 0, diante do Vitória, pela Série B do Brasileiro.

O Vovô não possui histórico positivo com o juiz em campo. São sete derrotas, três empates e apenas uma vitória.