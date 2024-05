Ceará inicia venda de ingressos e libera check-in para jogo contra o CRB

Na venda de ingressos, os preços variam de R$ 50,00 a R$ 250,00 e os bilhetes podem ser adquiridos de forma online pelo site vozaotickets.com ou presencial em todas as unidades das Lojas Vozão.

Para a partida, os sócios-torcedores alvinegros poderão abrir o check-in no site sociovozao.com.br e garantir a presença.

O Ceará iniciou nessa segunda-feira, 20, a venda de ingressos e a liberação de check-in para a partida decisiva contra o CRB pela terceira fase da Copa do Brasil . O jogo acontece nesta quinta-feira, 23, às 21h30min, na Arena Castelão.

Confira os valores:

Inferior Norte: R$ 50 (inteira)/R$ 25 (meia)



R$ 50 (inteira)/R$ 25 (meia) Inferior Sul: R$ 50 (inteira)/R$ 25 (meia)



R$ 50 (inteira)/R$ 25 (meia) Inferior Central: R$ 60 (inteira)/R$ 30 (meia)



R$ 60 (inteira)/R$ 30 (meia) Premium: R$ 250 (inteira)/R$ 125 (meia)

Ceará x CRB

Após perder o jogo de ida por 1 a 0 no estádio Rei Pelé, o Alvinegro de Porangabuçu precisa garantir a vitória em casa com dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da competição, em caso de empate no placar agregado a decisão ocorrerá nos pênaltis, sem passar pela prorrogação. Caso consiga a classificação, o Vovô embolsará o valor de R$ 3,46 milhões.

Na última edição do certame nacional, o Vovô caiu para o Ituano no pênaltis ainda na segunda fase.