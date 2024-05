Defesa do Ceará sofreu oito gols nos últimos cinco jogos

A fase ruim vivida pelo Ceará no início da Série B e da Copa do Brasil passa pelo campo defensivo da equipe montada por Vagner Mancini. Nos últimos cinco jogos disputado pelo grupo, o Alvinegro de Porangabuçu tomou oito gols.

A maioria deles ocorreu diante do Mirassol, na última segunda, 29, quando o Vovô foi derrotado por 3 a 2. O único tento tomado diante do CRB-AL na última quinta, 2, entretanto, foi o suficiente para que o Ceará iniciasse a terceira fase da Copa do Brasil com o revés. A equipe foi ainda vazada na derrota diante do Sport, pela Copa do Nordeste, e nos empates contra Fortaleza (pela final do Cearense, em que a equipe se firmou campeã nos pênaltis) e Goiás.

O momento vivido pelo Vovô foi comentado pelo meio-campista Lourenço ao final do jogo diante do CRB. O atleta assumiu que a equipe não vive em alta e frisou que o reconhecimento parte da busca pela melhora.