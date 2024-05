Ceará é a equipe que mais tomou cartões amarelos na Série B 2024

O duelo contra o Operário foi a segunda partida com mais cartões para o Vovô, que saiu de campo com sete jogadores advertidos

O empate contra o Fantasma , no estádio Germano Krüger, no Paraná, foi a segunda partida com mais cartões para o Vovô, que saiu de campo com sete jogadores advertidos. O recorde até então está com a partida contra o Mirassol, na qual o Alvinegro levou nove cartões – oito amarelos e um vermelho. Confira os números em cada partida:

Entre os jogadores que mais tomaram cartões estão Recalde, Castilho e Raí Ramos , com três amarelos cada um, além de Lourenço, com dois amarelos e um vermelho. O último, inclusive, voltou de suspensão e atuou na última partida, contra o Operário.

Os cartões têm sido um problema para o Ceará neste início de Série B. O Alvinegro de Porangabuçu lidera o campeonato no quesito cartões recebidos, com um total de 34 advertências – entre amarelos e vermelhos – em seis partidas disputadas até então.

Advertências dadas ao Ceará na Série B 2024

1ª rodada - Goias - 2 cartões amarelos



- Goias - 2 2ª rodada - Mirassol - 8 cartões amarelos e 1 vermelho



- Mirassol - 8 e 1 3ª rodada - CRB - 6 cartões amarelos



- CRB - 6 4ª rodada - Novorizontino - 4 cartões amarelos e 1 vermelho



- Novorizontino - 4 e 1 5ª rodada - Amazonas - 4 cartões e 1 vermelho



- Amazonas - 4 e 1 6ª rodada - Operário - 7 cartões amarelos

Elenco enxuto

Com 21 atletas de linha disponíveis no elenco, segundo o site oficial do clube – sem contar com atletas da base e os lesionados – o técnico Vagner Mancini encara o desafio de contar com um elenco enxuto para disputar a Série B e Copa do Brasil.

Sem conseguir anunciar os reforços desejados na última janela devido ao transfer ban, o comandante do Alvinegro de Porangabuçu tem tido problemas em repetir escalações, principalmente com as lesões e suspensões recorrentes no elenco.