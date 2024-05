Ceará chega a quatro jogos de invencibilidade na Série B

Essa sequência positiva de resultados credenciam de vez o Alvinegro de Porangabuçu na disputa pelo acesso à elite do futebol brasileiro

Apesar de ter se afastado do G-4 da Série B, o Ceará tem um motivo para comemorar o empate por 0 a 0, diante do Operário, neste domingo, 19, fora de casa. A equipe de Mancini chegou a quatro jogos sem perder na competição.

Neste período, são duas vitórias, contra Novorizontino (3 x 0) e Amazonas (2 x 1), e dois empates, diante do CRB (2 x 2) e este último frente aos paranaenses. O momento consolida um fase de crescimento do clube no torneio.

Se o começo para o torcedor alvinegro foi preocupante, agora, o mesmo já começa a enxergar um futuro positivo no Vovô. O objetivo de voltar à Série A muito passa pela regularidade que o time deve ter na disputa da segunda divisão.