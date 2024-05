Improvisado como zagueiro, Jean Irmer vai bem e se destaca na defesa do Ceará

Jean Irmer, volante do Ceará, durante Clássico-Rei Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Além disso, o jogador venceu seis dos oitos duelos que teve pelo chão. Essa foi o 11º jogo de Irmer pelo Ceará. Contratado no inicio do ano junto ao Juventude, chegou, a principio, para disputar posição com Richardson. Agora, em nova função, o atleta pode ter mais aparições no onze inicial de Mancini ao longo da temporada.