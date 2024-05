Raí Ramos toma terceiro cartão amarelo e desfalca Ceará contra Chapecoense, na Série B

O atleta de 30 anos tomou o terceiro cartão amarelo, no empate contra o Operário , neste domingo, 19, e cumprirá suspensão no próximo compromisso do Alvinegro de Porangabuçu na segunda divisão da competição nacional.

O lateral direito Raí Ramos é um desfalque certo para o Ceará no próximo confronto válido pela Série B, a partida contra a Chapecoense, no próximo domingo, 26, na Arena Castelão, às 18h30min.

Quem virou dúvida para o próximo duelo do Vovô foi o zagueiro Matheus Felipe, que entrou no decorrer da partida, mas precisou sai em pouco mais de 10 minutos em campo.

O Ceará volta a entrar em campo nesta quinta-feira, 23, mas por outra competição nacional: a Copa do Brasil. O duelo contra o CRB decidirá quem avança para as oitavas de final do torneio. O time Alagoas venceu o jogo de ida por 1 a 0 e tem a vantagem do empate.