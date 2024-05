Mancini valoriza empate do Ceará fora de casa: "A gente leva um ponto importante"

Agora o Vovô volta as atenções para o jogo decisivo da Copa do Brasil que acontece nesta quinta-feira, 23, diante do CRB

Com o empate sem gols diante do Operário no estádio Germano Krüger, o Ceará somou um ponto e desperdiçou a chance de encostar no G4. Jogando com um elenco alternativo contra o Fantasma, o Alvinegro participou de uma disputa equilibrada em campo. Sobre a partida, o técnico Vagner Mancini valorizou o empate e a atuação de sua equipe.

“A gente assistiu a um jogo muito disputado de duas equipes que competem bastante e duelaram muito. O Ceará teve boas oportunidades assim como o Operário, acho que foi um placar justo diante do que as equipes fizeram. O poderio ofensivo da nossa equipe acabou não sendo o suficiente para vazar a defesa do Operário mas acho que foi um bom resultado, a gente leva um ponto importante. Sabemos o quanto é difícil pontuar fora de casa”, analisou.

“Temos que elogiar a equipe do Ceará que mesmo jogando com atletas que não vinham jogando nessas últimas partidas, acabou sendo um adversário de peso e esteve próximo de vencer a partida”, completou Mancini.