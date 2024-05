Ceará terá três jogos em casa na Série B até o final do mês para tentar deslanchar

Jorge Recalde desfalcará Ceará contra o Amazonas Crédito: Raphael Marques/Ceará SC

Após conquistar a primeira vitória na segunda divisão do campeonato brasileiro, diante do Novorizontino, na última sexta-feira, o Ceará fará quatro jogos em casa neste mês – sendo três pela Série B e um pela Copa do Brasil – tendo a oportunidade de somar pontos e avançar de fase nas respectivas competições nacionais. A primeira partida em casa acontece já nesta quarta-feira, 15, contra o Amazonas, na Arena Castelão, às 21h30min. Logo após, no domingo, 19, o Ceará viaja para o Paraná, para enfrentar o Operário, fora de casa, sendo esta a última partida como visitante em maio. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A partir daí começa a maratona de jogos em casa: jogo de volta pela Copa do Brasil, contra o CRB, e partidas contra Chapecoense e Coritiba, pela Série B, nesta ordem. O primeiro, no entanto, tem um caráter ainda mais decisivo para o Alvinegro de Porangabuçu, visto que perdeu o primeiro duelo, em Alagoas, por 1 a 0, dando a vantagem de empate para o Galo da Pajuçara.