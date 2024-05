Com ausência de Recalde, Ceará deve ter Mugni como titular diante do Amazonas

No duelo frente ao Novorizontino, Recalde foi substituído justamente pelo camisa 10 do Alvinegro de Porangabuçu, que também marcou na partida

Nesta quarta-feira, 15, diante do Amazonas, pela Série B do Brasileiro, na Arena Castelão, o Ceará contará com um desfalque importante na sua equipe: Jorge Recalde.



O meia paraguaio vinha se destacando e ganhando confiança do técnico Vagner Mancini, mas acabou levando o terceiro cartão amarelo contra o Novorizontino-SP, na última sexta-feira, 10.

Recalde, por sinal, foi responsável por abrir o placar na vitória alvinegra por 3 a 0, diante dos paulistas, a primeira do Vovô na competição.