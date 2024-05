Mancini elogia Ceará em novo sistema, mas diz: "Não quer dizer que vai ser mantido"

O treinador do Vovô comentou que a escolha pelo modelo com três zagueiros foi motivada, sobretudo, pelo planejamento tático visando o duelo contra o Novorizontino

A mudança tática promovida por Mancini na primeira vitória do Ceará na Série B não é garantia de que seja mantida para as próximas partidas da equipe. Diante do Novorizontino fora de casa, o treinador deixou de lado o 4-3-3 que vinha utilizando como padrão e escalou a equipe no 3-5-2, ideia motivada no planejamento em específico para o duelo contra o clube paulista, que joga no mesmo modelo.

“A mudança de esquema foi muito pensada em cima da estratégia desta partida. Não quer dizer que vai ser mantido, mas é uma possibilidade em jogos que a gente tenha um time do outro lado que compete bastante e jogue da mesma forma. Então a ideia era exatamente equilibrar as ações para que nosso time tivesse oportunidade no jogo. E, também, para não possibilitar que o Novorizontino nos empurrasse para trás. É uma variação que pode acontecer em algumas partidas”, analisou em entrevista pós-jogo.