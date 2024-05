Trio estrangeiro balança as redes e garante vitória do Ceará contra Novorizontino

O paraguaio, o uruguaio e o argentino marcaram no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte–SP

A primeira vitória do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, conquistada nesta sexta-feira, 10, contra o Novorizontino, passou pelos pés dos estrangeiros Jorge Recalde, Facundo Barceló e Lucas Mugni. O paraguaio, o uruguaio e o argentino marcaram no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte–SP.

Jorge Recalde abriu o marcador para o Alvinegro de Porangabuçu aos 10 minutos do primeiro tempo, após aproveitar o desvio da defesa, na tentativa de cabeceio de David Ricardo. O paraguaio esteve em campo por 73 minutos, registrando, ainda, três duelos ganhos, duas interceptações, dois cortes e 44% de acerto nos passes.

No segundo tempo, aos 12 minutos, Barceló, de letra, aproveitou para ampliar o placar para o Ceará, após passe de Matheus Bahia. Em campo, registrou um corte, um duelo ganho e 55% de acerto nos passes.