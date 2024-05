Ceará encerra jejum como visitante na Série B após onze meses

A última vitória alvinegra fora dos seus domínios foi conquistada no dia 6 de junho de 2023, diante do Atlético-GO

O Ceará enfim encerrou seu jejum como visitante em jogos de Série B. Nesta sexta-feira, 10, o Vovô bateu o Novorizontino por 3 a 0 no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte–SP, e voltou a triunfar fora de casa após onze meses.

A última vitória alvinegra fora dos seus domínios havia sido conquistada no dia 6 de junho de 2023, diante do Atlético-GO. Na ocasião, o time de Porangabuçu venceu por 3 a 0 com gols de Vitor Gabriel, Erick e Guilherme Castilho.